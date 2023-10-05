В Киеве заявили о десятках тысяч пропавших без вести украинцах
МВД Украины: почти 15 тысяч военных ВСУ пропали без вести
Фото: www.globallookpress.com / Yves Choquette
Речь идет о мирных жителях и боевиках.
Свыше 26 тысяч граждан Украины находятся в розыске и считаются пропавшими без вести при особенных обстоятельствах. Об этом заявил замглавы МВД Незалежной Леонид Тимченко.
«Из них 11 тысяч — это гражданские и около 15 тысяч — военные», — добавил он.
В эфире национального телемарафона Тимченко добавил, что более девяти тысяч семей обратились за выписками из единого реестра, куда вносятся данные всех украинцев, которые пропали без вести.
В апреле 2023 года на Украине было известно о семи тысячах пропавших без вести. А уже в мае это число возросло до 23 тысяч. В МВД Незалежной уточняли, что все они пропали при чрезвычайных обстоятельствах на поле боя.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Запад не скрывает намерения воевать «до последнего украинца». Об этом заявили в Кремле, подчеркнув, что Киев использует граждан, как дешевую боевую силу.
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