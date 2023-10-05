В Киеве заявили о десятках тысяч пропавших без вести украинцах

|
Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

МВД Украины: почти 15 тысяч военных ВСУ пропали без вести

В Киеве заявили о десятках тысяч пропавших без вести украинцах

Фото: www.globallookpress.com / Yves Choquette

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Речь идет о мирных жителях и боевиках.

Свыше 26 тысяч граждан Украины находятся в розыске и считаются пропавшими без вести при особенных обстоятельствах. Об этом заявил замглавы МВД Незалежной Леонид Тимченко.

«Из них 11 тысяч — это гражданские и около 15 тысяч — военные», — добавил он.

В эфире национального телемарафона Тимченко добавил, что более девяти тысяч семей обратились за выписками из единого реестра, куда вносятся данные всех украинцев, которые пропали без вести.

В апреле 2023 года на Украине было известно о семи тысячах пропавших без вести. А уже в мае это число возросло до 23 тысяч. В МВД Незалежной уточняли, что все они пропали при чрезвычайных обстоятельствах на поле боя.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Запад не скрывает намерения воевать «до последнего украинца». Об этом заявили в Кремле, подчеркнув, что Киев использует граждан, как дешевую боевую силу.

Тема:
Спецоперация
5 окт
В Крыму нашли тело украинского десантника, пытавшегося проникнуть в регион
5 окт
«Это серая зона»: ВС РФ заняли выгодные позиции у Работино
5 окт
Российские войска уничтожили склад ВСУ в Кировоградской области
5 окт
«Это решение»: Боррель рассказал, как США подставили ЕС и Украину
5 окт
В США признали две главные ошибки Байдена в украинском конфликте
5 окт
Песков: Запад не скрывает намерения воевать «до последнего украинца»
5 окт
Шойгу: девять резервных полков сформированы для группировок в зоне СВО
5 окт
Шойгу проверил организацию боевой подготовки военных на полигонах ЮВО
5 окт
Несколько групп боевиков ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ под Авдеевкой
5 окт
«Задачи только так идут»: как работает артиллерия на запорожском направлении
+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
99.46
0.19 104.30
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:26
Зарплаты судей в России выросли в 1,055 раза
15:25
В Крыму нашли тело украинского десантника, пытавшегося проникнуть в регион
15:21
Спасти посуду и не заболеть сальмонеллой: нужно ли мыть кастрюлю после варки яиц
15:10
Сброс воды с «Фукусимы-1» не повлиял на акваторию Дальнего Востока
15:01
«Это серая зона»: ВС РФ заняли выгодные позиции у Работино
14:55
В Киеве заявили о десятках тысяч пропавших без вести украинцах

Сейчас читают

Психолог: Боня поняла, что от нее ничего не останется
Яна Чурикова об артистах, ставших известными благодаря соцсетям: «Может погубить»
Цена газа в Европе растаяла
«Меньше есть, больше спать»: как Григорий Лепс восстанавливает свои силы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России