Не спрячешься: армия России уничтожает тылы ВСУ новейшими «Торнадо-С»

Аналитик Репке: РФ нарастила выпуск высокоточных ракет 9М542 для РСЗО «Торнадо»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Оружие способно уничтожать цели на расстоянии до 120 километров.
России удалось наладить производство ракет 9М542 для реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Такой новостью поделилось издание EADaily со ссылкой на статью немецкого аналитика Юлиана Репке.
Отмечается, что ракеты калибра 300 мм, оснащенные отделяемой осколочно-фугасной головной частью, корректируются с помощью ГЛОНАСС для более точного поражения цели. Они способны уничтожать резервы противника в глубоком тылу, на расстоянии до 120 километров.
Аналитик подчеркивает, что ранее российская армия крайне избирательно применяла это оружие в ходе спецоперации на Украине. Однако сейчас промышленности удалось наладить их производство в необходимом для успешной работы на передовой количестве.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия нанесла 14 групповых ударов по объектам ВСУ. Цели поражались высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками.
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