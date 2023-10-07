Не спрячешься: армия России уничтожает тылы ВСУ новейшими «Торнадо-С»

Оружие способно уничтожать цели на расстоянии до 120 километров.

России удалось наладить производство ракет 9М542 для реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Такой новостью поделилось издание EADaily со ссылкой на статью немецкого аналитика Юлиана Репке.

Отмечается, что ракеты калибра 300 мм, оснащенные отделяемой осколочно-фугасной головной частью, корректируются с помощью ГЛОНАСС для более точного поражения цели. Они способны уничтожать резервы противника в глубоком тылу, на расстоянии до 120 километров.

Аналитик подчеркивает, что ранее российская армия крайне избирательно применяла это оружие в ходе спецоперации на Украине. Однако сейчас промышленности удалось наладить их производство в необходимом для успешной работы на передовой количестве.

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