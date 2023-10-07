Собянин: попытка атаки летевшего к Москве дрона отражена силами ПВО
| В России Срочная новость 19 0
Беспилотник был уничтожен на подлете к Москве.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
В Истринском городском округе сработало ПВО. Российские военные отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Telegram-канале.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — добавил мэр Москвы.
В связи с инцидентом столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно не работают.
- 17 сент
- Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы после атаки дронов
- 17 сент
- МО РФ: попытка Киева устроить теракт с помощью беспилотника пресечена
- 17 сент
- Собянин: еще один беспилотник уничтожен в Подмосковье
- 17 сент
- Минобороны сообщили об успешном пресечении попытки Киева атаковать Москву
- 17 сент
- Собянин: успешно отражена атака беспилотника на Москву
- 7 сент
- МО РФ: пресечена попытка атаки трех беспилотников в России
- 7 сент
- Собянин: силами ПВО уничтожен беспилотник при атаке на Москву
- 5 сент
- Собянин: еще один беспилотник уничтожен в Тверской области
- 5 сент
- Собянин: в результате падения беспилотника поврежден бытовой объект
- 5 сент
- Собянин: силами ПВО уничтожены беспилотники при атаке на Москву
+3° 756 мм рт. ст.
81%
81%
100.49
0.81 106.01
1.22
0.81 106.01
1.22
Нашли ошибку?