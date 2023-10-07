Над Крымом сбили еще одну украинскую ракету комплекса С-200
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Боевики ВСУ переоборудовали ракету в ударный вариант.
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Киевский режим вновь пытался совершить террористическую атаку по Крыму. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще одну украинскую ракету комплекса С-200, переделанную в ударный вариант. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе около 22:00 по московскому времени.
Предыдущая попытка атаки была совершена киевским режимом около 18:00. Как сообщал 5-tv.ru, российскими средствами ПВО ракета была также успешно уничтожена.
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