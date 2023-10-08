В Москве выпал первый снег

Какая погода ждет жителей столицы в следующие сутки?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu; 5-tv.ru
Первый снег выпал вечером в воскресенье в Москве. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
В МЧС предупреждают жителей столицы, в период с 21:00 8 октября до 21:00 следующего дня в городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.
Пешеходов просят не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты, а водителей быть предельно осторожными на дорогах и не превышать скорость.
Прошлой ночью первый снег выпал и в Санкт-Петербруге Как это было — смотрите в материале 5-tv.ru.
- 8 окт
- Не надо печалиться: 6 лучших способов поднять себе настроение в плохую погоду
- 8 окт
- В Сочи объявили штормовое предупреждение
- 8 окт
- Ждите сюрпризов: какие неожиданности готовит россиянам грядущая зима
- 8 окт
- Москвичей предупредили о резком повышении температуры
- 8 окт
- Первый снег выпал в Санкт-Петербурге
- 7 окт
- «Закаляйте тело»: как метеозависимым пережить резкое похолодание
- 7 окт
- Коммунальные службы разбирают последствия ураганного ветра в Петербурге
- 6 окт
- Сухо и тепло: как в непогоду защитить обувь от промокания и белых разводов
- 5 окт
- Зима близко: мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве в выходные
- 4 окт
- Неизбежность многополярного мира и диверсанты в Крыму: самые важные события дня
Читайте также
93%
0.81 106.01
1.22
Нашли ошибку?