«Лицензия на убийство»: как прошло заседание Совбеза ООН по эскалации в Израиле

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Небензя: Россия выступает за прекращение огня в Израиле

Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Свою позицию выразил и представитель России.

Совбез ООН не принял никакого заявления по итогам закрытого заседания, посвященного палестино-израильскому конфликту. При этом постпред России Василий Небензя сообщил, что Москва выступает за немедленное прекращение огня и проведение переговоров.

Но представители враждующих сторон лишь обменялись взаимными упреками. Израильский дипломат заявил, что его правительство не будет вести мирных переговоров с движением ХАМАС, а просто уничтожит радикалов. А представитель Палестины отметил, что в конфликте гибнут мирные жители.

«Международное сообщество должно оказать Израилю свою полную поддержку. Запомните мои слова — может, Израиль и под атакой сегодня, но это не только война против Израиля — это война против свободного мира», — сказал постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.

«Мы знаем только одно — что заявления о праве защищать себя интерпретируются Израилем как-то, что у него есть лицензия на убийство — это и привело нас сюда», — отметил постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур.

На этом фоне в Москве ждут генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абу аль-Гейта. С ним встретится Сергей Лавров — центральной темой, разумеется, станет эскалация конфликта между Израилем и Палестиной, хотя визит готовился заранее, еще до этих драматических событий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о возможной наземной операции Израиля в секторе Газа.

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