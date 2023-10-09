Правда ли, что американское вооружение для Украины оказалось в руках палестинцев? К чему это может привести, по мнению экспертов?

Оружие, которое США поставляют в Незалежную, в итоге оказалось на Ближнем Востоке. Такое заявление соцсети X сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Мы предупреждали! Его (оружия для ВСУ на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) достаточно много!» — написал он.

Филиппо добавил, что это ведет к организованному мировому хаосу.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге странв. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что израильские боевики могут начать наземную операцию в секторе Газа в ближайшие дни.