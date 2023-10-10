Россиянин спасся от боевиков ХАМАС на фестивале в Израиле: «Не понимал, что происходит»

Как мужчине удалось выжить при внезапной атаке палестинкой группировки?

Музыкальный фестиваль Nature Party на юге Израиля закончился трагедией. Он проходил именно тогда, когда ХАМАС напал на страну. По некоторым данным, в этом районе было найдено как минимум 260 тел участников мероприятия. Среди посетителей был и россиянин, ему удалось спастись. Воспоминаниями о том страшном дне он поделился с изданием Lenta.ru.

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По его словам, когда началась атака, он шел к машине, чтобы переодеться. Он отметил, что многие участники фестиваля совершили тогда ошибку, начав собирать палатки, поскольку это могло стоить им жизни.

«Я смотрю: летят ракеты, их взрывает „Купол“, слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены. Я стоял и вообще не понимал, что происходит», — вспоминает мужчина.

По признанию собеседника издания, он быстро взял себя в руки и прыгнул в машину, направившись к главной дороге. Но там уже поджидали боевики палестинской группировки. На горизонте появился белый джип, из которого начали стрелять по машинам.

«Все водители кинулись врассыпную», — рассказал россиянин.

По его словам, бежавшим с фестиваля участникам удалось укрыться в одном поселении до прихода израильской армии. В итоге мужчине удалось выбраться и доехать до дома в Тель-Авиве невредимым.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя движение ХАМАС. Кроме того, боевики со стороны Палестины вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Вскоре в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Согласно последним данным, в результате атаки погибли более 900 мирных израильтян, пострадали почти три тысячи человек. Среди жертв один россиянин, несколько считаются пропавшими без вести. Из сектора Газа было выпущено не менее 4,5 тысячи ракет, израильские военные, в свою очередь, ликвидировали 1 290 связанных с ХАМАС целей. В МИД РФ отмечали, что Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в секторе Газа.