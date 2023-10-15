«Вразрез с совестью»: в МИД КНР заявили, что Израиль вышел за рамки самообороны

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 182 0

Дипломат КНР Ван И: Израиль вышел за рамки самообороны и идет вразрез с совестью

«Вразрез с совестью»: в МИД КНР заявили, что Израиль вышел за рамки самообороны

Фото: Reuters / MOHAMMED SALEM

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Пекин призвал ЦАХАЛ прекратить наказывать жителей сектора Газа.

Действия израильской стороны на Ближнем Востоке уже вышли за рамки самообороны. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом.

Глава МИД КНР призывает Израиль остановить «коллективное наказание мирного населения сектора Газа», к чему ранее взывало мировое сообщество и ООН. Он добавил, что Пекин осуждает действия, направленные против гражданских.

«Поскольку они идут вразрез с человеческой совестью и нарушают основные нормы международного права», — приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Дипломат обратил внимание, что Израиль вышел за рамки самообороны. Сторонам палестино-израильского конфликта следует исключить дальнейшую эскалацию и приступить к поискам путей мирного урегулирования ближневосточного кризиса.

ХАМАС обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Москва призывает стороны конфликта к прекращению эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости остановить непропорциональное использование силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль сообщил о ликвидации командующего ХАМАС.

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