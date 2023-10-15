Дежурные силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48 0

Киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку.

Дежурные силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны РФ сообщили о ликвидации двух вражеских беспилотников в небе над Белгородской областью. Об этом пресс-служба оборонного ведомства написала в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка террористической атаки была осуществлена около 14:00 по московскому времени. Враг намеревался ударить по объектам на территории РФ с помощью беспилотников самолетного типа, однако его действия были пресечены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами, в частности натовского калибра. Целями противника зачастую выступают жилые районы и гражданские объекты.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотник ВВС США приблизился к границе России в Черном море.

Тема:
Спецоперация
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