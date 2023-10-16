Российские артиллеристы уничтожили позиции украинских боевиков под Белогоровкой

Российские артиллеристы из Южной группировки войск уничтожили позиции 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки на Северо-Донецком направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщают в нашем Минобороны.

На этих кадрах видно несколько точных попаданий по опорным пунктам ВСУ, а также местам размещения личного состава. Все цели были поражены. Корректировку огня и контроль точности осуществляли операторы БПЛА.