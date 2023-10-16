Пять домов получили повреждения во время массовой атаки беспилотников на Курск

Пять домов были повреждены в результате массовой атаки беспилотных летательных аппаратов на Курск. Об этом рассказал мэр города Игорь Куцак в ходе оперативного совещания правительства Курской области.

Уточняется, что киевский режим предпринял попытку совершить атаку в ночь на 15 октября. В регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). По словам Куцака, всего в диспетчерскую службу после падения обломков сбитых дронов поступило 28 сообщений разной направленности.

«Пять адресов взяли в работу совместно с фондом капитального ремонта для устранения последствий», — приводит слова курского мэра агентство ТАСС.

Обрушившуюся на регион атаку губернатор Курской области Роман Старовойт назвал массовой. Он отметил, что за счет бюджета области и внебюджетных средств совместно с государственными ведомствами производится регулярное усовершенствование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В минувшие выходные, в ночь с субботы на воскресенье, системы ПВО сбили над Курском и Курским районом 18 вражеских БПЛА. Среди мирных жителей, к счастью, никто не пострадал.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами, в частности натовского калибра. Целями противника зачастую выступают жилые районы и гражданские объекты.

Ранее 5-tv.ru писал, что дежурные силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью.