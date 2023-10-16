Киев утратил контроль над многими территориями, однако это еще не все, с чем придется попрощаться.

Украина может лишиться выхода к Черному морю после наступления российской армии. Таким мнением поделился американский дипломат Час Фриман в интервью Youtube-каналу Dialogue works.

Он считает, что в скором времени ВС РФ могут перейти в новое наступление, а утратившая земли на юге и востоке Украина лишится еще больших территорий.

«Она может потерять доступ к Черному морю и остаться без выхода к нему», — прокомментировал Фриман.

Собеседник добавил, что Киев и его западные союзники потерпели фиаско в конфликте с Москвой. Украинскому военному и политическому руководству уже трижды приходилось перестраивать свою армию, однако это не принесло положительных результатов.

Фриман отметил, что во всей этой истории президент Владимир Зеленский не терял надежды, что Запад сможет защитить его, рассчитывал, что ВСУ при поддержке из-за рубежа смогут добиться успехов.

«Но в результате он получил гору мертвых украинцев», — заключил дипломат.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В недавнем интервью программе для федерального канала Путин сообщил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. В рамках выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» глава государства отметил, что только за несколько месяцев, с 4 июня, безвозвратные потери украинской стороны составили более 90 тысяч боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил о ситуации на фронте президенту РФ Владимиру Путину.