Как переключение Запада на Израиль разрушит Незалежную?

Без помощи западных стран Украина может обанкротиться и в результате погрузиться в гражданскую войну. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Страна находится на грани пропасти. <…> Надо выходить из конфликта немедленно, пока открыто окно. Если у Украины сейчас рухнет экономика, будет обвал и коллапс, то тогда — гражданская война», — сказал он.

Как объяснил Соскин, украинская экономика полностью разрушена и уже идет процесс обнищания, придется стране говиться к голоду. Дело в том, что Киев не может закрыть дефицит бюджета в конце 2023 года, поэтому население Незалежной останется без пенсии, военные — без запрлат, а инвалиды — без пособий.

А без помощи Запада Украина не сможет выполнять свои социально-экономические функции.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль.