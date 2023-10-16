«На грани пропасти»: Украину предупредили о гражданской войне

|
Евгения Романова
Евгения Романова 85 0

Соскин: Украина рискует погрузиться в гражданскую войну без помощи Запада

«На грани пропасти»: Украину предупредили о гражданской войне

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Как переключение Запада на Израиль разрушит Незалежную?

Без помощи западных стран Украина может обанкротиться и в результате погрузиться в гражданскую войну. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Страна находится на грани пропасти. <…> Надо выходить из конфликта немедленно, пока открыто окно. Если у Украины сейчас рухнет экономика, будет обвал и коллапс, то тогда — гражданская война», — сказал он.

Как объяснил Соскин, украинская экономика полностью разрушена и уже идет процесс обнищания, придется стране говиться к голоду. Дело в том, что Киев не может закрыть дефицит бюджета в конце 2023 года, поэтому население Незалежной останется без пенсии, военные — без запрлат, а инвалиды — без пособий.

А без помощи Запада Украина не сможет выполнять свои социально-экономические функции.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль.

Тема:
Спецоперация
16 окт
«Здесь больше трепета»: солистки «Фабрики» о концертах перед военнослужащими
16 окт
Новый виток конфликта на Ближнем Востоке, новый мост и купюры в РФ: самые важные события дня
16 окт
«Мы не можем проиграть»: Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль
16 окт
«Фактически мертвы»: в США назвали свою ошибку в украинском кризисе
16 окт
«Без выхода»: в США рассказали, что Россия приготовила для Украины
16 окт
Шойгу: ВСУ наступают на разных направлениях, но сталкиваются с обороной РФ
16 окт
Путин попросил Шойгу доложить о происходящем в зоне СВО на Украине
16 окт
ВС РФ уничтожили самоходку «Краб» польского производства
16 окт
«Уходи!» — в США посоветовали Зеленскому покинуть Украину
16 окт
Серия мощных взрывов прогремела минувшей ночью в нескольких регионах Украины
+7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.29
-0.02 102.52
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
Путин провел телефонные переговоры с Асадом, ас-Сиси, Аббасом и Раиси
20:54
Путин провел разговор с Нетаньяху
20:38
Повод обратиться к врачу: названы главные признаки рака груди на ранней стадии
20:22
Ракетный удар нанесен по территории, прилегающей к границе Египта
20:06
Писательницу Аллу Свиридову нашли мертвой в храме в центре Москвы
19:50
В Венесуэле появятся наземные станции системы ГЛОНАСС

Сейчас читают

За что россияне обожают SHAMAN'а?
«Все будет зависеть от тебя»: победивший смерть Костомаров назвал главную вещь в жизни
Каждая стала хитом: 10 главных песен композитора Геннадия Гладкова
Палестино-израильский конфликт: взгляд из Белоруссии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России