Российские войска барражирующим боеприпасом поразили украинский Ми-8 в ДНР

ВС России продолжают уничтожать военную технику противника.
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине поразили украинский вертолет Ми-8 в селе Уманское на донецком направлении. Об этом доложил начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев, его слова приводит Telegram-канал Минобороны РФ.
«Барражирующим боеприпасом поражен вертолет ВСУ Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Уманское», — сообщил он.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России уничтожили до 115 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении.
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