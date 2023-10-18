Российские бойцы уничтожили до 115 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 68 0

Авиация ВС РФ также уничтожила два командно-наблюдательных пункта.

Российские бойцы уничтожили до 115 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Тема:
Спецоперация

На краснолиманском направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 115 боевиков. Такой новостью с агентством РИА Новости поделился Александр Савчук — начальник пресс-центра группировки «Центр».

Он добавил, что российские бойцы также смогли подавить 20 артиллерийских расчетов. Вместе с тем было уничтожено два командно-наблюдательных пункта и несколько образцов техники противника.

«Действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта», — отметил глава пресс-центра.

ВСУ сменили тактику на запорожском направлении из-за провала контрнаступления

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Черном море был уничтожен катер ВСУ. Киевские боевики пытались совершить очередную террористическую атаку.

Тема:
Спецоперация
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