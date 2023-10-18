«Ну, смешно!» — Путин отреагировал на слова Байдена о проигрыше России на Украине
Путин: если война проиграна, то пусть США забирают оружие и приезжают на блины
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
Зачем тогда американцы продолжают накачивать киевский режим оружием?
Президент России Владимир Путин отреагировал на слова американского коллеги Джо Байдена о проигрыше РФ на Украине. В ходе пресс-конференции в Пекине он призвал лидера США забрать поставленные ВСУ ракеты ATACMS.
«А если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS и все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие, если проиграна война, ну о чем говорим, зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну, смешно!» — сказал он.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Москва неоднократно предупреждала Вашингтон в том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.
В США признали готовность России пойти в наступление на Украине
Сегодня, 18 октября, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Пекине. Российский лидер находится с официальным визитом в Китае в рамках международного форума «Один пояс, один путь».
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ используют старые ракеты ATACMS без GPS. Дело в том, что российские комплексы РЭБ легко глушат западную технику.
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