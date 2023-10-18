«Ну, смешно!» — Путин отреагировал на слова Байдена о проигрыше России на Украине

|
Евгения Романова
Евгения Романова 1 499 0

Путин: если война проиграна, то пусть США забирают оружие и приезжают на блины

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Зачем тогда американцы продолжают накачивать киевский режим оружием?

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова американского коллеги Джо Байдена о проигрыше РФ на Украине. В ходе пресс-конференции в Пекине он призвал лидера США забрать поставленные ВСУ ракеты ATACMS.

«А если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS и все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие, если проиграна война, ну о чем говорим, зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну, смешно!» — сказал он.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Читайте также

Путин заявил, что ВС РФ смогут отражать атаки ракет ATACMS

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон в том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

В США признали готовность России пойти в наступление на Украине

Сегодня, 18 октября, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Пекине. Российский лидер находится с официальным визитом в Китае в рамках международного форума «Один пояс, один путь».

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ используют старые ракеты ATACMS без GPS. Дело в том, что российские комплексы РЭБ легко глушат западную технику.

Тема:
Спецоперация
18 окт
«Зеленский и его хунта обречены»: политолог заявил о видимом крахе Украины
18 окт
«Россия тоже рассчитывает»: Зеленский сделал неожиданное заявление про Израиль
18 окт
ВС РФ поразили склад авиационных средств ВСУ на аэродроме Лозовое
18 окт
«Ему решать»: Зеленскому предрекли два пути после поражения в конфликте
18 окт
Российские войска барражирующим боеприпасом поразили украинский Ми-8 в ДНР
18 окт
«За чашкой чая»: Путин раскрыл детали общения с Си Цзиньпином
18 окт
Путин заявил, что ВС РФ смогут отражать атаки ракет ATACMS
18 окт
«Лишили кислорода»: в Британии сообщили, что случилось с Зеленским из-за Израиля
18 окт
Российские бойцы уничтожили до 115 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
18 окт
ВСУ атаковали районную больницу и сельскую амбулаторию в Херсонской области
+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.35
0.06 102.75
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:08
Ночь гнева. Антиизраильские демонстрации прокатились по всему Ближнему Востоку
16:01
Пора прощаться? В Грузии состоялось голосование по импичменту Зурабишвили
16:00
«Зеленский и его хунта обречены»: политолог заявил о видимом крахе Украины
15:48
«Россия тоже рассчитывает»: Зеленский сделал неожиданное заявление про Израиль
15:36
Байдену могут разрешить обстреливать ближневосточные группировки
15:33
«Таланта мало»: Иосиф Пригожин объяснил, как завоевать народную любовь

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
Сосо Павлиашвили о патриотизме в русских песнях: «Трогают сердце и сознание»
Большое заблуждение: врач рассказал о ложном симптоме нарушения работы сердца
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России