Зачем тогда американцы продолжают накачивать киевский режим оружием?

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова американского коллеги Джо Байдена о проигрыше РФ на Украине. В ходе пресс-конференции в Пекине он призвал лидера США забрать поставленные ВСУ ракеты ATACMS.

«А если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS и все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие, если проиграна война, ну о чем говорим, зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну, смешно!» — сказал он.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Читайте также Путин заявил, что ВС РФ смогут отражать атаки ракет ATACMS

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон в том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

В США признали готовность России пойти в наступление на Украине

Сегодня, 18 октября, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Пекине. Российский лидер находится с официальным визитом в Китае в рамках международного форума «Один пояс, один путь».

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ используют старые ракеты ATACMS без GPS. Дело в том, что российские комплексы РЭБ легко глушат западную технику.