Запад замалчивает: в США рассказали, что произошло с украинскими системами ПВО

Как РФ ликвидирует вооружение ВСУ? И что это дает нашим войскам?

Вооруженные силы России провели целую кампанию по ликвидации украинских систем противовоздушной обороны. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector.

«Я называю это подавлением воздушной обороны противника. Россия провела кампанию по уничтожению систем ПВО Украины. Я считаю, что это один из самых важных аспектов конфликта», — сказал он.

И теперь, после ликвидации украинских систем противовоздушной обороны, российские войска могут наносить удары «по нужным им целям». При этом западные страны в основном ничего не рассказывают о ситуации с ПВО ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, как ВСУ будут проводить маневры на фоне сокращения помощи Запада.