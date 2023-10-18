Запад замалчивает: в США рассказали, что произошло с украинскими системами ПВО
Экс-разведчик Риттер: ВС России эффективно уничтожают системы ПВО Украины
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
Как РФ ликвидирует вооружение ВСУ? И что это дает нашим войскам?
Вооруженные силы России провели целую кампанию по ликвидации украинских систем противовоздушной обороны. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector.
«Я называю это подавлением воздушной обороны противника. Россия провела кампанию по уничтожению систем ПВО Украины. Я считаю, что это один из самых важных аспектов конфликта», — сказал он.
И теперь, после ликвидации украинских систем противовоздушной обороны, российские войска могут наносить удары «по нужным им целям». При этом западные страны в основном ничего не рассказывают о ситуации с ПВО ВСУ.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, как ВСУ будут проводить маневры на фоне сокращения помощи Запада.
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