«Патовая ситуация»: как ВСУ будут проводить маневры на фоне сокращения помощи

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Евгения Романова
Евгения Романова 67 0

The Independent: Украина не сможет проводить масштабные маневры на поле боя

«Патовая ситуация»: как ВСУ будут проводить маневры на фоне сокращения помощи

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация

Поставка из США истребителей F-16 также вряд ли поможет киевскому режиму достичь каких-либо успехов.

Украинские войска сейчас находятся в патовой ситуации из-за провала летнего контрнаступления, причем им даже не помогут ожидаемые поставки истребителей F-16. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на экспертов.

«В самых базовых военных алгоритмах вам нужно соотношение атаки трех к одному, а у украинцев нет ничего подобного. Таким образом, за исключением каких-либо существенных изменений в соотношении сил, сейчас нет причин предполагать, что будущие операции будут какими-то другими», — сказал бывший офицер военной разведки, доктор Фрэнк Ледвидж.

При этом доктор Патрик Бери из Университета Бата подчеркнул, что ВСУ нужно иметь превосходство в воздухе, чтобы получить шанс на проведение широкомасштабного маневра. И США собираются поставить Украине F-16, но даже с их помощью у ВСУ не получится завоевать воздушную территорию, поскольку уровень развития ВКС России высок.

По словам Бери, летнее наступление уже показало, что украинские войска могут проводить операции только соединениями не больше роты — только тогда соединения работают слажено в бою.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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Москва неоднократно предупреждала Вашингтон в том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление про Израиль.

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