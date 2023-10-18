ВСУ предприняли безуспешные попытки атаки на Крым дважды за час

Минобороны: российские ПВО перехватили две ракеты ВСУ над Крымом
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Ранее стало известно о нападении на Севастополь, позже в Минобороны сообщили о ликвидации двух ракет в регионе.
Киевский режим предпринял попытку атаковать территории Крыма при помощи ракет, однако его действия были пресечены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что противник реализовал свою террористическую атаку в районе 17:40 по московскому времени. Украинские нацисты использовали переоборудованные в ударный вариант зенитно-ракетные комплексы С-200.
«Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были перехвачены в воздухе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обломки снарядов упали в безлюдном месте. В результате крушения они сдетонировали на земле. Пострадавших или разрушений зафиксировано не было.
Известно также, что с 17:37 до 18:05 над Севастополем прозвучали сигналы воздушной тревоги. Губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что российский флот работал по целям в районе Сухарной балки. По его словам, предварительно, в районе Кара-Кобы была сбита ракета. О пострадавших не сообщалось.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами, в частности натовского калибра. Целями противника зачастую выступают жилые районы и гражданские объекты.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска барражирующим боеприпасом поразили украинский Ми-8 в ДНР.
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