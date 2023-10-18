В украинском городе Николаев слышны взрывы

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Воздушная тревога объявлена по всей стране.

В украинском городе Николаев слышны взрывы

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На юге Украины, в городе Николаев, слышны взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Что именно взорвалось, не уточняется. Российская сторона пока никак не комментировала происходящее.

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах страны. Звуки сирен слышны не только в Николаевской, но и в Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях. 

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля 2022 года сообщил глава РФ Владимир Путин после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

На Украине сообщили в взрывах в Черкасской области

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощные взрывы были слышны в нескольких регионах Украины в ночь с 15 на 16 октября. Армия России нанесла удары по военным аэродромам в Миргороде под Полтавой и Озерном неподалеку от Житомира. Также под обстрел попали объекты в Днепропетровске, Кировограде и других городах.

Тема:
Спецоперация
18 окт
МО РФ: над Белгородской областью уничтожен беспилотник
18 окт
Подарок от США: что такое ракеты ATACMS и почему они важны для ВСУ
18 окт
ВСУ предприняли безуспешные попытки атаки на Крым дважды за час
18 окт
Мир с содроганием увидел последствия удара по больнице в секторе Газа: самые важные события дня
18 окт
Российский флот отражает воздушную атаку в районе Сухарной балки
18 окт
Они боятся: США передали ВСУ «неполноценные» ракеты ATACMS
18 окт
«Бороться сложно»: на Западе предупредили ВСУ о хитром маневре российских войск
18 окт
Запад замалчивает: в США рассказали, что произошло с украинскими системами ПВО
18 окт
«Патовая ситуация»: как ВСУ будут проводить маневры на фоне сокращения помощи
18 окт
На очереди — женщины: на Украине иссяк мобилизационный ресурс
+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:22
В украинском городе Николаев слышны взрывы
23:06
Депутаты Государственной Думы предложили начать выплаты советских вкладов граждан
22:50
Не входит в алименты: за что еще должен платить бывший супруг
22:34
«Здрасьте, приехали»: Захарова ответила «рожденному в Израиле» Байдену
22:18
Люди несут цветы к посольству Палестины в Москве
22:02
«Заботливый папаша»: что привлекает женщин в отцах-одиночках

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
Что такое кето-диета? Какие диеты полезны, а какие — вредны
На очереди — женщины: на Украине иссяк мобилизационный ресурс
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России