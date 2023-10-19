«Их уничтожают»: США сообщили о трех котлах для ВСУ в зоне спецоперации

Экс-разведчик США Риттер: российские войска ликвидируют ВСУ в трех котлах
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Киевский режим обречен, признают даже американцы.
Вооруженные силы России ликвидируют украинских боевиков в трех котлах в ходе спецоперации. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, которое опубликовано на YouTube-канале.
«Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают», — сказал он.
Российские войска перешли в новую фазу ведения СВО. В скором времени они освободят новые территории на Украине. По словам Риттера, ВС РФ контролируют поле боя.
«Путин знает»: как ВСУ провалили контрнаступление и остались ни с чем
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции задумались о сроках окончания спецоперации на Украине.
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