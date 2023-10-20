Байден назвал помощь Украине и Израилю разумной инвестицией
Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Reuters / UNRESTRICTED POOL; 5-tv.ru
Так же цинично президент Штатов высказался об Израиле.
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден назвал помощь Израилю и Украине «разумной инвестицией». По циничному заявлению президента во время видеообращения к нации, эта «благотворительность» должна рано или поздно принести свои «дивиденды».
Байден планирует в скором времени направить в Конгресс США официальный срочный запрос на финансирование Украины и Израиля, прикрываясь понятиями «американской нацбезопасности». Какую сумму президент США планирует запрашивать — пока неизвестно.
«Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, — это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», — сообщал он.
Ранее 5-tv.ru проанализировал, чем закончится вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.
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