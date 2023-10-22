Армия Израиля нанесла удар по объекту под мечетью Аль-Ансар в Дженине
Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в этой точке базировались и планировали очередную атаку радикалы из ХАМАС.
Фото: www.globallookpress.com / Nasser Ishtayeh
Израильские военные нанесли превентивный удар по подземному объекту под мечетью Аль-Ансар в Дженине. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По ее данным, в этом месте сторонники палестинских радикальных группировок планировали «неминуемую террористическую атаку».
«В ходе совместного мероприятия ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ISA) армия нанесла авиаудар по подземному террористическому объекту на территории мечети Аль-Ансар в Дженине. В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и „Исламского джихада“», — сказано в публикации.
Как отмечается в заявлении, базировавшиеся в помещениях под мечетью боевики были ответственны за несколько терактов за последние месяцы. Сама мечеть, как уточняется, использовалась как командный центр для планирования атак и как база для их проведения.
К публикации пресс-службы ЦАХАЛ были прикреплены записи с места, в том числе кадры, свидетельствующие об использовании объекта военными.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, власти Израиля призвали своих граждан срочно покинуть Египет и Иорданию.
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