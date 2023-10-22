«Люди умрут от голода»: ООН призывает помогать населению Газы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

Маккейн: жители Газы умрут от голода без гуманитарной помощи

«Люди умрут от голода»: ООН призывает помогать населению Газы

Фото: Reuters / MOHAMMED SALEM

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Тема:
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В регионе разгорается катастрофа гуманитарного характера.

Жители сектора Газа умрут без пищи, если к ним не будет поступать регулярная гуманитарная помощь. Об этом предупредила глава Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Синди Маккейн.

По ее словам, мир уже столкнулся с катастрофой гуманитарного характера из-за невозможности доставки помощи в регион. Жители Газы, как отметила она, оказались неспособны найти пищу, а «накормить» их также не представляется невозможным.

«Эти люди умрут от голода, если мы не сможем проникнуть внутрь», — приводит слова Маккейн издание Politico.

Глава ВПП ООН добавила, что Газе необходимы большие объемы гуманитарной помощи.

Накануне, 21 октября, в регион были направлены 20 машин, содержащих поставки для мирных жителей. Они стали «окном надежды», но этого все еще недостаточно в условиях острой необходимости еды, воды и лекарств. Гуманитарная помощь должна поступать людям регулярно, заключил страновой директор в Палестине Самер Абдель Джабер.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле уточнили число заложников ХАМАС в секторе Газа.

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