Минобороны РФ сообщило о 19 групповых ударах по объектам ВСУ

Удары по целям наносились ракетами и беспилотниками.
Фото, видео: www.globallookpress.com / facebook.com/mod.mil.rus/Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Уточняется, что удары наносились оружием и беспилотниками.
«… по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов. Кроме того, поражались пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС России уничтожают ключевую технику ВСУ.
- 27 окт
- ЦБ снова поднял ключевую ставку, реакция последовала: самые важные события дня
- 27 окт
- «Тоже устают»: украинцы вышли на улицы Киева с плакатами и потребовали демобилизации
- 27 окт
- «Поэт» на передовой: потомок Булгакова отправился добровольцем в зону СВО
- 27 окт
- «О земле и мире»: Лукашенко призвал начать переговоры по Украине
- 27 окт
- Секрет раскрыт: польский полковник рассказал, как ВС РФ перехитрили ВСУ
- 27 окт
- «Разнесли в пух и прах»: как ВС России уничтожают ключевую технику ВСУ
- 27 окт
- Потеряли взвод: боевики ВСУ попали в западню под Артемовском
- 27 окт
- «Конфликт на истощение»: в Германии заявили о плачевной для ВСУ ситуации
- 27 окт
- «Стратегия провалилась»: Орбан заявил о поражении Украины в конфликте с Россией
- 27 окт
- Словения тайно поставила Украине несколько разведывательных БПЛА
Читайте также
93%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?