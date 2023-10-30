Сила за нами: лучшее видео из зоны СВО за день

Российская армейская авиация доминирует в воздухе.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС России) исполнилось 75 лет. Экипажи выполняют широкий круг задач. Это — огневые (в целях поражения наземных и воздушных целей), десантно-транспортные (в целях высадки десанта и перевозки грузов), а также специальные (осуществляют постановку радиоэлектронных помех, обеспечивают управление и связь). Авиапарк армейской авиации ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники.

Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. В то же время могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать выполнение боевых задач мотострелковыми подразделениями. На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции по данным подразделений разведки, были выявлены позиции и скопление боеприпасов противника.