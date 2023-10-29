ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР во время праздника

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 140 0

Жертв удалось избежать только чудом.

ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР во время праздника

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Администрация Троицкого района ЛНР в Telegram-канале сообщила о ракетном ударе по школе в селе Новочервоное.

Согласно сообщению, атака произошла в пятницу, 27 октября, в 17:15 по московскому времени. Ведомство отметило, что атака по учебному заведению была произведена с целью явного удара по мирным жителям.

В момент происшествия в школе находилось около 20 детей и их родители, в это время в учреждении проводился детский праздник. По счастливой случайности удалось избежать жертв.

Местные власти сообщили, что боеприпас упал всего в десяти метрах от здания, в результате чего окна, двери и фасад получили повреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ ударили по жилому кварталу Донецка.

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
21 окт
«Достаточно жарко»: российская армия развивает успех на двух направлениях в ДНР
15 окт
«Единственный, кто спасет Украину от уничтожения»: в США сделали неожиданное заявление об СВО
6 окт
Миномет «Тюльпан» с именем «Гроза» бьет позиции ВСУ на донецком направлении
4 окт
МВД России объявило в розыск главу воюющего «Грузинского легиона» Мамулашвили
20 сент
«Безумные поступки»: почему ВСУ перешли к новой тактике в зоне СВО
19 сент
Российские бойцы уничтожают ВСУ на трофейном танке Т-64
16 сент
Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью
9 сент
Российские Т-80БВ и Су-25 уничтожают технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
9 сент
Симоньян: РФ должна предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ
5 сент
«Запад добился»: как помощь США в адрес Украины сделала Россию могущественной
Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
«Не бойтесь числа 13»: нумеролог назвала удачные даты для новых дел в 202...

Последние новости

20:23
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане достигло 45
20:05
Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа подверглась обстрелу
19:51
Кто невеста? Актер Антон Батырев женился в четвертый раз
19:24
Президент Чехии уронил тяжелое знамя на голову военного
19:14
ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР во время праздника
19:00
Смерть Мэттью Перри, красные линии Ирана, Украина заморозит Европу: самые важные события дня

Сейчас читают

«Не бойтесь числа 13»: нумеролог назвала удачные даты для новых дел в 2024 году
Голос Чендлера из «Друзей» Быстрицкий о Мэттью Перри: «Шел по грани, не сваливаясь»
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
Запомни ее красивой: две актрисы, которые ушли из жизни слишком рано

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео