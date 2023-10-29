ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР во время праздника
Жертв удалось избежать только чудом.
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Администрация Троицкого района ЛНР в Telegram-канале сообщила о ракетном ударе по школе в селе Новочервоное.
Согласно сообщению, атака произошла в пятницу, 27 октября, в 17:15 по московскому времени. Ведомство отметило, что атака по учебному заведению была произведена с целью явного удара по мирным жителям.
В момент происшествия в школе находилось около 20 детей и их родители, в это время в учреждении проводился детский праздник. По счастливой случайности удалось избежать жертв.
Местные власти сообщили, что боеприпас упал всего в десяти метрах от здания, в результате чего окна, двери и фасад получили повреждения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ ударили по жилому кварталу Донецка.
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