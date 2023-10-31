Москва заявила о жестком ответе на любые выпады Токио

МИД: РФ не может вести диалог о мирном договоре из-за политического курса Японии
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В ведомстве указали на враждебный курс японских властей в отношении нашей страны.
Россия не может вести диалог о мирном договоре из-за политического курса Японии, заявили в МИД РФ. При этом в ведомстве предупредили Токио о жесткой реакции на любые новые конфронтационные выпады.
«На любые новые конфронтационные выпады японских властей Российская Федерация будет и впредь реагировать максимально жесткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Таким образом МИД отреагировало на недавнее заявление Токио о намерении и дальше решать с Москвой территориальные проблемы и заключение мирного договора. В российском ведомстве подчеркнули, что после начала СВО на Украине правительство Японии проводит враждебный курс в отношении России. На это указывает увеличение пакетов нелегитимных санкций, разжигание русофобии в японском обществе, а также наращивание совместной с США и НАТО военной активности и поддержка Украины.
В таких условиях, подчеркнули в министерстве, Москва не может продолжать с Токио диалог о заключении документа, предусматривающего заложение фундамента для долгосрочных добрососедских отношений.
По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основные затруднения в достижении договоренности связаны с притязаниями на Южные Курилы. Токио до сих пор считают Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими. Хотя по итогам Второй мировой войны они вошли в состав СССР. Российские политики и дипломаты неоднократно заявляли — суверенитет России над данными территориями сомнению не подлежит.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что сброс воды с «Фукусимы-1» не повлиял на акваторию Дальнего Востока.
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