Библейский апокалипсис: жители Газы начали массово укрываться в госпиталях

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Жители сектора Газа начали укрываться в госпиталях от обстрелов

Фото, видео: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Гуманитарная помощь часто не доходит до мест назначения.

Пока Вашингтон тешит свои геополитические амбиции, тысячи жителей Газы, спасаясь от обстрелов, пытаются найти убежище в пока еще неразрушенных госпиталях. Местные больницы превращаются в своего рода оазисы, где сейчас можно получить хотя бы немного воды и еды.

Гуманитарная помощь часто не доходит до мест назначения, вопреки заявлениям Запада и ООН. Настоящий библейский апокалипсис на Святой земле лично увидел корреспондент «Известий» Ибрагим Исбаита.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет.

Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Военные ЦАХАЛ ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль начал третий этап войны с ХАМАС в секторе Газа.

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