«Над ним глумятся»: как Зеленский стал объектом презрения на Западе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 491 0

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский стал объектом презрения на Западе

«Над ним глумятся»: как Зеленский стал объектом презрения на Западе

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

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Тема:
Спецоперация

Украина практически проиграла конфликт с Россией. Однако западные страны продолжают вливать в киевский режим миллиарды, прикрывая этим ложь о том, что победа еще будет.

Президента Украины Владимира Зеленского, прежде являвшегося на Западе «героем», теперь презирают. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.

Военный эксперт указал, что Украина уже практически проиграла конфликт с Россией. Провалилось и контрнаступление, в ходе которого киевский режим понес лишь огромные потери и сегодня дышит на ладан. Украина, по словам Макгрегора, уже мертва, однако Запад продолжает вливать в нее огромные деньги ради поддержания лжи о том, что она все еще жива.

Ситуацию кардинально могут изменить только выборы, считает эксперт, после которых на Украине поймут, что пора двигаться дальше. А пока Владимир Зеленский остается посмешищем среди западных союзников.

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«Над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько еще он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами», — указал Макгрегор.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке оказался воплощением самых худших опасений президента Украины Владимира Зеленского, ведь Запад может отдать все деньги именно Израилю, оставив Незалежную без копейки.

Тема:
Спецоперация
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