Полковник Матысяк: Украина будет вынуждена отказаться от территорий
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
И переговоры с Россией, и продолжение боевых действий непременно обернутся для Украины одним — территориальными потерями.
Киевскому режиму придется уступить свои земли России, когда стороны сядут за стол переговоров. Такое будущее предсказал украинским территориям польский полковник Мачей Матысяк.
Потеря еще больших территорий — крайне неблагоприятный сценарий для Украины, однако других вариантов у страны не будет, считает Матысяк.
«То есть переговоры с Россией и отказ от какой-то территории», — приводит его слова Wirtualna Polska.
Полковник обратил внимание на неэффективность решений украинского военного руководства. По его словам, тактика «больше танков и солдат» не приносит результатов. Матысяк указал на то, что разрекламированное контрнаступление ВСУ оказалось в тупике, и о нем уже можно забыть.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.
Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru писал, что в офисе Зеленского рассказали о допконсультациях с США по украинской «формуле мира».
- 2 нояб
- В России начнут блокировать сайты, призывающие к сбору средств для ВСУ
- 2 нояб
- «Верим!» — в Китае поддержали слова Шойгу про украинские истребители F-16
- 2 нояб
- ВС РФ поразили украинский самолет Су-27 на аэродроме Миргород
- 2 нояб
- Точно в цель: опубликованы кадры уничтожения танка Leopard на запорожском направлении
- 2 нояб
- «Формула мира»: в офисе Зеленского рассказали о допконсультациях с США
- 2 нояб
- «Сенсационная ошибка»: как премьер Италии отреагировала на беседу с пранкерами
- 2 нояб
- Темные времена: Папа Римский назвал причину погружения мира в войну
- 2 нояб
- «Продолжение психоза»: Песков ответил на слова Залужного про тупик в конфликте
- 2 нояб
- Такого еще не было: США повержены в шок действиями ВКС РФ на Украине
- 2 нояб
- «Русские смеются»: в США раскрыли настоящую причину коррупции на Украине
Читайте также
93%
1.26 98.44
0.51
Нашли ошибку?