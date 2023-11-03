Если достижения и были, то вряд ли их можно назвать значительными. Сам киевский режим и его союзники признают полный крах.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления не достигли ни одной поставленной цели, чем подвели киевский режим, включая его главу Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Newsweek.

«Украинское контрнаступление находится на последнем издыхании. До того, как началась эта кампания в июне, украинские чиновники возлагали на нее большие надежды… Пять месяцев спустя ни одна из целей не была достигнута», — говорится в публикации.

Указывается, что украинские войска не смогли прорвать серьезные линии обороны ВС России. К тому же, у нашей армии колоссальная огневая мощь, которая несравнима с ВСУ. Поэтому достижения украинских боевиков настолько незначительны, что их можно разглядеть лишь с помощью увеличительного стекла, считают журналисты издания.

В зоне СВО уничтожены 10 самолетов ВСУ и перехвачены четыре ракеты ATACMS

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончится СВО на Украине. В США при этом подчеркнули, что цели Зеленского не соответствуют реальности.