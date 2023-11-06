«Известия» показали уникальные кадры работы дрона-камикадзе по позициям ВСУ

После обнаружения позиций боевиков разведка убеждается в достоверности данных и передает сослуживцам координаты.

Российская разведка в зоне проведения спецоперации изучает обстановку с помощью беспилотных летательных аппаратов, а после ВС РФ наносят точные удары по позициям ВСУ. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Ксения Солдатова, побывавшая на купянском направлении.

На полученных видео зафиксирована работа российского дрона-камикадзе. Цель — блиндаж противника. Разведчики передают сослуживцам подтвержденные данные, после чего российские бойцы направляются к линии соприкосновения и ликвидируют цель с помощью противотанковой управляемой ракетой.

«Расстояние до цели было 1800. Успешным выстрелом поразили. Таким же образом свернули и быстро отошли на безопасное расстояние», -прокомментировал командир отделения специальной разведки Западной группировки войск с позывным «Капа».

Вторая обнаруженная дронами цель — окопы боевиков ВСУ. Для работы по ним ВС РФ применили минометы — тоже успешно. После поражения цели бойцы меняют свою позицию.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что защитники Донбасса уничтожили более 60 боевиков ВСУ у островов в Херсонской области.