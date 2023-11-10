Российские бойцы ликвидировали французского офицера, командовавшего ДРГ ВСУ

Российские бойцы спецназа ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал военнослужащий из бригады «Днепр».

По его словам, украинскими боевиками мог руководить французский офицер. Однако выяснить наверняка ему не удалось, поскольку в ходе боя вся диверсионная группа противника была уничтожена.

«Он был диверсант. В составе диверсионной группы. Он, умирая, говорил по-французски. Вероятней всего, офицер», — отметил разведчик.

Французская сторона также никак не комментировала эту информацию.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ в зоне спецоперации начали применять новую тактику. Они ликвидируют боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов.