Figaro: маневр ВС РФ сорвал план контрнаступления ВСУ в Херсонской области
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Украинским боевикам не удалось осуществить задуманное в начале лета. Контрнаступление было сорвано еще в его начале.
Российские бойцы разрушили планы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по контрнаступлению в Херсонской области, опередив их. Об этом заявил украинский штурмовик, назвавшийся Степаном, в интервью французской газете Figaro.
Боевик рассказал, что армия Украины планировала начать контрнаступление 6 июня, однако в этот день российское военные перебросили силы с левого берега Днепра и сорвали планы неонацистов по переправке через реку. В итоге ВСУ пришлось срочно менять план действий — изначально они хотели нанести удар по Херсонской области для перекрытия пути в Крым.
Удар, по словам Степана, армия Украины хотела приурочить ко «Дню Д» — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.
«Это должно было стать знаком для армии Зеленского, ориентированного на союз с Западом», — добавил боевик.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Недавно Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что Украина еще готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры.
Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем российские бойцы ведут охоту за беспилотниками ВСУ.
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