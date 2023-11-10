«Единственный финал»: руководству Украины указали на начало конца
Экс-советник Кучмы Соскин назвал поражение финалом деятельности Зеленского
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
Очевидно, что лидер киевского режима Владимир Зеленский уже не справляется с ухудшающейся ситуацией в зоне спецоперации.
Обстановка на Украине ведет к скорому поражению боевиков киевского режима. С таким заявлением на своем YouTube-канале выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Это серьезное поражение, естественный финал деятельности Зеленского», — указал он.
Соскин также отметил, что сегодня положение в зоне спецоперации складывается не в лучшую сторону для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Руководство приняло решение перебросить последние силы, но и они не справятся с мощной армией России.
По словам Соскина, лидер киевского режима Владимир Зеленский не справляется с ситуацией.
«Можно четко говорить, что начался полный крах фронта и режима», — добавил экс-советник Кучмы.
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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы разрушили планы боевиков ВСУ по контрнаступлению в Херсонской области, опередив их.
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