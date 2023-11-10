«Не достоин»: Киркоров назвал главное условие для замужества Бузовой

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Алина Крылова
Алина Крылова 37 0

Филипп Киркоров назвал успешность Бузовой причиной ее одиночества

«Не достоин»: Киркоров назвал главное условие для замужества Бузовой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Ольга Бузова

После развода с Дмитрием Тарасовым и расставания с Давой теледива так и не смогла найти новую половинку.

Ольга Бузова не стремится делится подробностями личной жизни с поклонниками, и, по мнению публики, сейчас артистка полностью посвящена карьере и творчеству. Те немногие мужчины, что кружат рядом с поющей ведущей, все как один признаются ею только в качестве друзей.

После расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым певица так и не смогла обрести счастье в личной жизни. В авторском подкасте «You wanna scandal now?» для платформы VK Филипп Киркоров назвал главное условие, не позволяющее телеведущей обрести счастье в личной жизни. По его словам, мужчины как огня боятся успеха и популярности артистки. Однако стоит лишь отбросить страх, и Бузова обязательно влюбится.

«Бузова говорит, что у нее секса не было два года. Сложно себе представить такое, я исхожу из своего опыта… Но возможно! Ведь у нее все только по любви! А мужики боятся Олю — она вся такая успешная, красивая, богатая… Они думают: я не достоин такой. Не бойтесь, вы достойны», — заявил он.

Сам Киркоров, в отличие от Бузовой, времени даром не терял. Не так давно на горизонте у артиста появилась новая избранница, намного представительнее всех его предыдущих партнерш. Имя своей фаворитки, впрочем, поп-король все еще держит в тайне, но сознается, что невероятно счастлив в отношениях впервые за пять лет. Новый роман побудил Киркорова к изменениям, причем не только внешним, но и внутренним: музыкант стал спокойнее и проше относится к жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о возможной встрече Бузовой с Давой спустя два года после расставания.

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