Эффект домино? Экс-главком НАТО призвал Киев признать утрату территорий
Экс-главком НАТО Ставридис: Киеву надо на время смириться с утратой территорий
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
По его оценке, завершение украинского конфликта может пойти по корейскому сценарию.
Время пришло — Киеву стоит смириться с утраченными территориями, по крайней мере, «на время». С таким заявлением выступил экс-главнокомандующий ВС НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в интервью агентству Bloomberg, отметив, что завершение украинского конфликта может пойти по корейскому сценарию.
«Вероятно, придется смириться, по крайней мере, на какое-то время, с подконтрольным Москве Крымом и наличием сухопутного коридора между полуостровом и Россией», — сообщил он.
Однако военный подчеркнул, что этот вариант развития событий может не устроить всех участников конфликта — и Украину, и Россию, и страны Запада.
Ставридису ситуация напоминает времена Корейской войны, он уверен, что Украина не сможет победить Россию на поле боя, поэтому смысла в ведении боевых действий — нет.
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