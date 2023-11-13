«Если договоримся»: каким оружием Китай может помочь России

Военный эксперт Цыганок: китайские РСЗО и самолеты превосходят натовские
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Некоторые образцы, говорит военный эксперт, помогут Москве в ходе спецоперации.
Если Китай решит помочь России вооружением, то это однозначно позволит стране еще более качественно выполнять задачи в рамках СВО. Об этом изданию NEWS.ru заявил руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок.
Специалист отметил, что некоторые образцы китайского вооружения превосходят натовские аналоги. В качестве примера он привел реактивную систему залпового огня из Поднебесной.
«Если мы договоримся о том, чтобы Китай передал нам свои РСЗО, то это значительно усилит нашу группировку на Украине. Кроме этого, нужны боеприпасы 155-мм калибра, которых у нас не хватает», — сказал Цыганок.
Эксперт добавил, что 20 лет назад Россия передала Китаю артиллерийские снаряды «Краснополь». Из них Пекин создавал запасы, а Москва их уже израсходовала в рамках спецоперации, уточняет Цыганок.
Если Китай передаст снаряды России, то будет «хорошо», убежден эксперт. Цыганок предполагает, что министр обороны России Сергей Шойгу мог обсуждать этот вопрос с руководством Поднебесной на одной из последних встреч.
Ранее 5-tv.ru писал, что Запад предложил Украине новый способ одолеть Россию.
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