«Если договоримся»: каким оружием Китай может помочь России

Некоторые образцы, говорит военный эксперт, помогут Москве в ходе спецоперации.

Если Китай решит помочь России вооружением, то это однозначно позволит стране еще более качественно выполнять задачи в рамках СВО. Об этом изданию NEWS.ru заявил руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок.

Специалист отметил, что некоторые образцы китайского вооружения превосходят натовские аналоги. В качестве примера он привел реактивную систему залпового огня из Поднебесной.

«Если мы договоримся о том, чтобы Китай передал нам свои РСЗО, то это значительно усилит нашу группировку на Украине. Кроме этого, нужны боеприпасы 155-мм калибра, которых у нас не хватает», — сказал Цыганок.

Эксперт добавил, что 20 лет назад Россия передала Китаю артиллерийские снаряды «Краснополь». Из них Пекин создавал запасы, а Москва их уже израсходовала в рамках спецоперации, уточняет Цыганок.

Если Китай передаст снаряды России, то будет «хорошо», убежден эксперт. Цыганок предполагает, что министр обороны России Сергей Шойгу мог обсуждать этот вопрос с руководством Поднебесной на одной из последних встреч.

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