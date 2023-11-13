По «вьетнамскому» сценарию: в России раскрыли, чем завершится конфликт на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 520 0

Рогов: конфликт на Украине завершится по вьетнамскому сценарию

По «вьетнамскому» сценарию: в России раскрыли, чем завершится конфликт на Украине

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Тема:
Спецоперация

Сегодня страна находится в заложниках у Запада и США. И именно лидер киевского режима не хочет ничего менять.

Украинский конфликт будет завершен по «вьетнамскому» сценарию — после полного освобождения территорий от интервенции западных стран, в частности США. Об этом заявил в беседе с агентством РИА Новости лидер общественного запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее сообщил изданию Bloomberg, что Украине придется признать факт вхождения Крымского полуострова в состав России. Он предположил, что украинский конфликт повторит сценарий Корейской войны и «сведется к замороженному».

Рогов отреагировал на публикацию, заявив, что заморозка российскую сторону не устроит. Москве нужно окончательное решение проблемы, подчеркнул он.

«Нам нужен не „корейский“ сценарий, а „вьетнамский“, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев», — прокомментировал общественный деятель.

Владимир Рогов заключил, что конфликт завершится вытеснением чужаков с украинских земель. А после успех будет закреплен возвращением живущих на данных территориях людей в орбиту Русского мира.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад предложил Украине новый способ одолеть Россию.

Тема:
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