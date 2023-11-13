Рогов: конфликт на Украине завершится по вьетнамскому сценарию
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Сегодня страна находится в заложниках у Запада и США. И именно лидер киевского режима не хочет ничего менять.
Украинский конфликт будет завершен по «вьетнамскому» сценарию — после полного освобождения территорий от интервенции западных стран, в частности США. Об этом заявил в беседе с агентством РИА Новости лидер общественного запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее сообщил изданию Bloomberg, что Украине придется признать факт вхождения Крымского полуострова в состав России. Он предположил, что украинский конфликт повторит сценарий Корейской войны и «сведется к замороженному».
Рогов отреагировал на публикацию, заявив, что заморозка российскую сторону не устроит. Москве нужно окончательное решение проблемы, подчеркнул он.
«Нам нужен не „корейский“ сценарий, а „вьетнамский“, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев», — прокомментировал общественный деятель.
Владимир Рогов заключил, что конфликт завершится вытеснением чужаков с украинских земель. А после успех будет закреплен возвращением живущих на данных территориях людей в орбиту Русского мира.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru писал, что Запад предложил Украине новый способ одолеть Россию.
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