Уникальный бронепоезд «Енисей» защищает Донбасс: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 335 0

Минобороны показало работу бронепоезда «Енисей» по защите Донбасса

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военные железнодорожники восстанавливают пути, но также способны находить и ликвидировать диверсионные группы ВСУ.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы бронепоезда «Енисей» группировки войск ЦВО в зоне специальной военной операции. Этот поезд по-настоящему уникален, ведь он обеспечивает безопасность перевозок в целых двух регионах России.

«Енисей» курсирует по железным дорогам Луганской и Донецкой областей, а специалисты на борту проверяют железную дорогу на износ и повреждения.

На вооружении уникального состава состоят все виды стрелкового вооружения, зенитные и танковые пулеметы, группа 82 -мм минометов и боевая машина пехоты БМП-2 с автоматической 30-мм пушкой 2А32.

Способен бронепоезд и «огрызаться» в случае обнаружения противника. Экипаж БМП-2 способен в кратчайшие сроки спустить боевую машину с поезда и вступить в бой. Есть на оснащении бронепоезда и беспилотники.

Для повышения скорости разведывания районов движения военные железнодорожники первыми в зоне СВО стали запускать дроны с ходу без остановок состава на промежуточных станциях. Это позволяет проводить разведку на удалении до пяти километров.

Всего с начала специальной военной операции военные железнодорожники Центрального военного округа восстановили движение на железнодорожных участках продолжительностью около 300 километров, а свыше трех тысяч километров путей расчищено от неразорвавшихся боеприпасов.

Также Минобороны опубликовало видео работы расчетов 152-мм «самоходок» «Гиацинт-С». Основные задачи военных — удары по артиллерийским батареям ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела. Российские бойцы работают слаженно, сосредоточенно, защитники Донбасса нацелены на победу. Каждый знает свою задачу в рамках работы расчета, и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место. Это понимание придает не просто сил, но и веру — каждый из них раз за разом вносит свой весомый вклад в итог битвы.

Ранее 5-tv.ruрассказывал, что ВС РФ взяли позиции ВСУ на западном фланге артемовского направления.

Тема:
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