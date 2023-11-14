ВСУ хотят «подморозить» конфликт: что ждет Украину зимой

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Генерал Бужинский: у РФ все шансы зимой провести успешное наступление в зоне СВО

ВСУ хотят «подморозить» конфликт: что ждет Украину зимой

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Тема:
Спецоперация

Ситуация для Украины со всех сторон сложилась крайне неблагополучная, но признать это ни ВСУ, ни официальный Киев не смогут.

Хваленое украинское «контрнаступление» захлебнулось, провалилось и растянулось до самой зимы. Что ждет ВСУ в ближайшие месяцы, когда погодные условия заметно изменятся? Об этом в беседе с aif.ru рассказал замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он обратил внимание, что даже на фоне довольно пессимистичных заявлений главкома ВСУ Валерия Залужного официальный Киев не может пойти на диалог с Россией, потому что «разговор о переговорах для Украины равносилен разговору о капитуляции».

«Возможно, Залужный и хотел бы „подморозить“ конфликт, чтобы перевооружиться, получше подготовиться и опять пойти в наступление. Но мне кажется, России такая „подморозка“ не нужна», — отметил Бужинский.

Генерал-лейтенант в отставке также дал прогноз по ближайшим месяцам. По его мнению, у России есть хорошие шансы кардинально изменить ситуацию на передовой.

«Победить, оставаясь в активной обороне, невозможно. Так можно только истощить силы противника, вымотать его. Поэтому я очень надеюсь, что наше командование проведет наступательную операцию. Ресурсы для этого имеются. Сейчас немного подсохнет почва, схватится морозом — и бронетехника сможет пойти вперед», — рассказал Бужинский.

Отставной офицер добавил, что российская армия действительно хорошо подготовилась, а в некоторых областях — например, в области беспилотников — был совершен настоящий прорыв. В то же время Украина совершила огромную ошибку, положившись на опыт натовских инструкторов.

«Удивило меня и то, что ВСУ переняли натовскую тактику действовать батальонными группами, нащупывая узкие места в нашей обороне. Хотя в конфликте такого масштаба, при такой протяженности линии боевого соприкосновения, действовать можно только по канонам советской военной науки. Проводить наступление, не имея превосходства (а лучше господства) в воздухе, не имея хотя бы двукратного или даже трехкратного превосходства в живой силе, в бронетехнике, ствольной артиллерии, РСЗО, — дело безнадежное», — объяснил военный эксперт.

Также генерал в отставке обратил внимание на то, что помощь «коллективного Запада» Украине ничтожно мала. Обещанный ближайший транш в масштабах сложившейся ситуации на передовой — просто смехотворен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем и когда завершится конфликт на Украине.

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