Стали известны сроки поступления нового «Спутника Лайт» в поликлиники
Обновленный «Спутник Лайт» поступит в поликлиники в декабре
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Для этого осталось получить разрешение Минздрава.
Обновленная вакцина «Спутник Лайт» прошла клинические испытания и готова к применению. Как сообщили в Центре имени Гамалеи, препарат может поступить в поликлиники уже через месяц.
Для этого осталось получить разрешение Минздрава. Остальные варианты вакцины, например, полный «Спутник V» и его детская версия, станут доступны для прививки позже.
Они позволят вернуть под контроль заболеваемость коронавирусом. Только за минувшую неделю она выросла на четверть.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Россию возвращается коронавирус. Только за последнюю неделю количество вновь выявленных случаев заболевания выросло почти на треть.
Среди — и заболевания новым штаммом «пирола». Позабытое было слово «коронавирус» вновь зазвучало в публичном пространстве.
В здании правительства, например, возвращают масочный режим. А с трибуны Совета Федерации, там правда пока еще все без масок, глава Роспотребнадзора говорит о начале эпидемии.
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