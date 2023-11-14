По сценарию Курил: в Киеве допустили заморозку украинского конфликта

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Евгения Романова
Евгения Романова 44 0

Буданов допустил заморозку конфликта на Украине на десятки лет

По сценарию Курил: в Киеве допустили заморозку украинского конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Ставки на срок завершения конфликта с Россией делаются разные, но какой же наиболее близок к реальности?

Юридическое завершение украинского конфликта может произойти через многие десятки лет, заявил начальник Главного управления разведки Незалежной Кирилл Буданов.

Он сравнил ситуацию в стране с вопросом по Курильским островам, из-за претензий Японии, на которые Москва и Токио не подписали мирный договор с 1945 года.

«Этой территориальной проблеме (принадлежности южных Курильских островов. — Прим. ред.) уже больше 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», — приводит журнал NV слова Буданова.

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Он также уверен, что конфликт на Украине затянется без подписания договоренностей и юридического завершения. При этом он будет продолжаться без интенсивных боевых действий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белом доме сделали неприятное для Украины заявление.

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