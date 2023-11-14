По сценарию Курил: в Киеве допустили заморозку украинского конфликта
Буданов допустил заморозку конфликта на Украине на десятки лет
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Ставки на срок завершения конфликта с Россией делаются разные, но какой же наиболее близок к реальности?
Юридическое завершение украинского конфликта может произойти через многие десятки лет, заявил начальник Главного управления разведки Незалежной Кирилл Буданов.
Он сравнил ситуацию в стране с вопросом по Курильским островам, из-за претензий Японии, на которые Москва и Токио не подписали мирный договор с 1945 года.
«Этой территориальной проблеме (принадлежности южных Курильских островов. — Прим. ред.) уже больше 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», — приводит журнал NV слова Буданова.
Он также уверен, что конфликт на Украине затянется без подписания договоренностей и юридического завершения. При этом он будет продолжаться без интенсивных боевых действий.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Белом доме сделали неприятное для Украины заявление.
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