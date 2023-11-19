ВС России нанесли поражение трем штурмовым группам ВСУ под Красным Лиманом

Защитники Донбасса нанесли поражение трем украинским штурмовым бригадам в районе города Красный Лиман. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В оборонном ведомстве уточнили, что противник был разбит районе торского участка. Успехов на краснолиманском направлении российским силам удалось добиться благодаря слаженной работе подразделений группировки войск «Центр» и артиллерии.

«Нанесено поражение штурмовым группам 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ», — отмечается в сообщении.

В результате столкновения Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 200 военнослужащих. Урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника. Так, украинские нацисты лишились двух боевых бронированных машин и трех пикапов на данном участке фронта. Российские военнослужащие также уничтожили там более 20 артиллерийских расчетов ВСУ за минувшие сутки.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУшники пришли в ярость от действий иностранных наемников.