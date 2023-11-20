«Грады» накрывают плотным огнем позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

РСЗО «Град» накрывает плотным огнем позиции ВСУ на херсонском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Украинские националисты несут на поле боя значительные потери как в живой силе, так и в военной технике.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
РСЗО «Град»
Артиллеристы работают на каждом участке фронта. Они успешно поражают военную технику ВСУ, их склады с боеприпасами, замаскированные оборонительные сооружения.
На этих кадрах бойцы выполняют боевые задачи на херсонском направлении. Получив данные разведки о расположении сил противника, артиллерийский расчет незамедлительно выдвинулся на позицию, после чего накрыл плотным огнем врага.
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52
Летчики армейской авиации также работают на всех участках фронта. На этих кадрах они выполняют боевые задачи на донецком направлении.
Так, в ходе выполнения боевых вылетов экипажи Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным позициям ВСУ. В результате были уничтожены пункт управления и бронетехника противника.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
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