Радиоэлектронная борьба: как ВС РФ «взломали» украинские беспилотники в зоне СВО
NYT: ВС РФ научились заглушать сигналы украинских беспилотников в зоне СВО
Фото: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru
На Западе разгадали «загадку», почему дроны ВСУ начали падать безо всякой причины.
Украина проигрывает России битву дронов. Об этом пишет The New York Times. Издание ссылается на немецкую компанию, которая поставляет беспилотники ВСУ. По словам ее руководителя, в какой-то момент дроны начали падать безо всякой причины.
Позже выяснилось, что российские военные научились глушить сигналы, соединяющие беспилотники со спутниками. И разработчикам понадобилось немало времени, чтобы исправить проблему.
Еще одно западное издание Business Insider пишет уже о российском беспилотнике «Ланцет». Его новая модификация позволяет обходить защиту ВСУ и подрывать боеприпас на расстоянии. И пока Украина и ее союзники не могут этому противостоять.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
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