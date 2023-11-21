Макговерн: США обвиняют Путина в планах расширить конфликт и захватить Польшу
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Тем временем Запад старается найти объяснение поддержки преступного киевского режима.
Власти Соединенных Штатов голословно заявляют, что президент России Владимир Путин намерен распространить конфликт на Украине на территории соседних стран, но это абсурд. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Judging Freedom.
«Это убеждение, что США должны контролировать ситуацию на Украине. <…> Неужели действительно верят, что Путин собирается захватить Польшу или Прибалтику? Он, конечно, смог бы теоретически, но это все абсурд», — сказал он.
Запад оправдывает поставки оружия на Украине якобы удерживанием Путина от расширения конфликта, но у Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже не хватает боеприпасов. По мнению Макговерна, близок тот момент, когда фраза Киева «мы будем бороться до последнего украинца» станет явью.
По сути же, добавил эксперт, это хвастовство, лицемерие и чепуха, в которую верит президент США Джо Байден. Если же он откажется от своей позиции, то не сможет рассчитывать на победу на предстоящих выборах.
Не по плану: на Украине пожаловались на сокращение поставок оружия США
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вошло в новый пакет военной помощи Украине от США.
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