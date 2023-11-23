«Грады» разносят опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны показало кадры работы артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские бойцы ювелирно поражают назначенные цели.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Вот это пушки!
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С» и «Гиацинт-Б» успешно выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, артиллерии, замаскированных объектов и укрепленных позиций ВСУ. Они работают на всех участках фронта.
Работают «Грады»
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» также наносят сокрушающие удары по противнику как днем, так и ночью, не оставляя ему ни малейшего шанса на успех на поле боя.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
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